ABD'ye Çin Mallarına Uygulanan Tüm Ek Gümrük Vergilerini Kaldırma Çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'ye Çin Mallarına Uygulanan Tüm Ek Gümrük Vergilerini Kaldırma Çağrısı

Xinhua - Ekonomi
 - Güncelleme:
ABD'ye Çin Mallarına Uygulanan Tüm Ek Gümrük Vergilerini Kaldırma Çağrısı

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Basın toplantısında ABD'nin Çin ürünlerine yönelik 352 gümrük vergisi muafiyetini eski haline getirme duyurusunu yorumlayan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, söz konusu hamlenin bu ürünlerin normal ticaretine vesile olacağını söyledi. Shu, Çin'in, ABD'nin ek tarifeler dayattığı tek taraflı eyleminin iki ülkeye ve dünyaya hiçbir faydası olmadığını her zaman savunduğunu ifade […]

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Basın toplantısında ABD'nin Çin ürünlerine yönelik 352 gümrük vergisi muafiyetini eski haline getirme duyurusunu yorumlayan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, söz konusu hamlenin bu ürünlerin normal ticaretine vesile olacağını söyledi. Shu, Çin'in, ABD'nin ek tarifeler dayattığı tek taraflı eyleminin iki ülkeye ve dünyaya hiçbir faydası olmadığını her zaman savunduğunu ifade etti.

Sözcü, "Dünya artan enflasyon ve ekonomik toparlanma konusundaki zorluklarla karşı karşıyayken, Çin ABD'nin iki ülkedeki tüketiciler ile üreticilerin temel çıkarları doğrultusunda ikili ekonomik ve ticari ilişkileri mümkün olan en kısa sürede doğru yola sokmak için Çin ürünlerine uyguladığı tüm ek gümrük vergileri kısa sürede iptal etmesini umuyor" diye ekledi.

Xinhua / Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Mart, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title