ABD'ye Çin Mallarına Uygulanan Tüm Ek Gümrük Vergilerini Kaldırma Çağrısı

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Basın toplantısında ABD'nin Çin ürünlerine yönelik 352 gümrük vergisi muafiyetini eski haline getirme duyurusunu yorumlayan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, söz konusu hamlenin bu ürünlerin normal ticaretine vesile olacağını söyledi. Shu, Çin'in, ABD'nin ek tarifeler dayattığı tek taraflı eyleminin iki ülkeye ve dünyaya hiçbir faydası olmadığını her zaman savunduğunu ifade etti.

Sözcü, "Dünya artan enflasyon ve ekonomik toparlanma konusundaki zorluklarla karşı karşıyayken, Çin ABD'nin iki ülkedeki tüketiciler ile üreticilerin temel çıkarları doğrultusunda ikili ekonomik ve ticari ilişkileri mümkün olan en kısa sürede doğru yola sokmak için Çin ürünlerine uyguladığı tüm ek gümrük vergileri kısa sürede iptal etmesini umuyor" diye ekledi.

Xinhua / Ekonomi