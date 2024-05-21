Üye Girişi
Haberler

ABD, yaz sezonunda fiyatları düşürmek için rezervlerden benzin satışına başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yaz sezonunda fiyatları düşürmek amacıyla Kuzeydoğu'daki rezervlerden 1 milyon varil benzini satışa sunacak. ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, benzin fiyatlarının düşmesine yardımcı olmak için rezervden benzin satışı yapılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, yaz sezonunda fiyatları düşürmek amacıyla Kuzeydoğu'daki rezervlerden 1 milyon varil benzini satışa sunacağı bildirildi.

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Petrol Rezervleri Ofisinin, Sandy Kasırgası sonrasında oluşturulan Kuzeydoğu Benzin Tedarik Rezervindeki 1 milyon varil (42 milyon galon) benzinin satışı ve tasfiyesi için talepte bulunulduğu duyuruldu.

Açıklamada, bunun zamanlamasının, benzin fiyatları üzerindeki etkisinin en üst düzeye çıkacak şekilde ayarlandığı ve Amerikalılar bu yaz yola çıkarken fiyatların düşmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Biden yönetiminin, özellikle sürücüler yaz sezonunda yola çıkarken benzin fiyatlarını düşürmeye odaklandığını belirtti.

Granholm, söz konusu rezervi, Anma Günü ile 4 Temmuz tatilleri arasında stratejik olarak piyasaya sürerek en çok ihtiyaç duyulan zamanda yeterli tedarik akışını sağlayacaklarını ifade etti.

Söz konusu satışın, ABD Kongresinin Kuzeydoğu Benzin Tedarik Rezervi'nin satılması ve kapatılması yönündeki talimatının ardından gelmesi dikkati çekti.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı, geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 2 artışla galon başına 3,59 dolara çıktı.

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında 2022'de ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Joe Biden Uluslararası Enerji Politika Ekonomi Güncel Haberler

Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

 Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi

Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi

Bakmadan Geçme

Bonucci futbolu bıraktı mı? Sezon sonu Leonardo Bonucci futbolu bırakacak mı? Tükenmişlik sendromu nedir? Tükenmişlik sendromu belirtileri, tedavi yöntemi Fenerbahçe'de kimler sevk edildi, sevkler tedbirli mi, tedbirsiz mi? PFDK sevkleri 21 Mayıs Salı! Kızılcık Şerbeti Alev hasta mı, sağlık durumu ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Mayıs Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 22 Mayıs Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Emre Kartal kim, tutuklandı mı? İsmail Kartal'ın oğlu kimdir? Hulusi Belgü kimdir? Hulusi Belgü görevi ne, nereli? Yapı Kredi Bankası satıldı mı? Koç Holding'ten açıklama geldi Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 21 Mayıs ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 67. bölüm izle! #128250 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Boston Celtics Indiana Pacers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 21 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Yapı Kredi kimin? Yapı Kredi yerli mi, yabancı mı? 21-22 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title