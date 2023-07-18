ABD Yarı İletken Endüstrisi Derneği, Çin'e Çip Satışında Kısıtlama Getirmemek İçin Çağrı Yaptı

ABD Yarı İletken Endüstrisi Derneği (SIA), Çin'e çip satışında daha fazla kısıtlama getirmekten kaçınılmasını istedi. SIA, kısıtlamaların ABD yarı iletken endüstrisini zayıflatabileceği, tedarik zincirlerini bozabileceği ve belirsizlik yaratabileceği uyarısında bulundu.

NEW YORK, 18 Temmuz (Xinhua) -- ABD Yarı İletken Endüstrisi Derneği (SIA) Washington'u, emtia yarı iletkenler için dünyanın en büyük ticari pazarı olan Çin'e çip satışına ilişkin "daha fazla kısıtlama getirmekten kaçınmaya" çağırdı.

SIA'dan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, "Ancak aşırı geniş, muğlak ve bazen tek taraflı kısıtlamalar uygulamak için tekrarlanan adımlar, ABD yarı iletken endüstrisinin rekabet gücünü azaltma, tedarik zincirlerini bozma, pazarda önemli şekilde belirsizliğe neden olma ve Çin tarafından sürekli artan misillemeye yol açma riski taşıyor" ifadesi yer aldı.

SIA, mevcut ve potansiyel kısıtlamaların etkisini değerlendirmek için ABD yönetiminden, endüstri ve uzmanlarla daha kapsamlı bir şekilde iletişime geçene kadar daha fazla kısıtlama getirmekten kaçınmasını istedi.

Açıklama, Joe Biden yönetiminin, Ekim ayında yürürlüğe soktuğu ABD şirketlerinin Çinli çip üreticileriyle işbirliğini sınırlayarak Çin'in çip sektörünü kısıtlamayı amaçlayan kuralları güncellemeyi düşündüğü bir dönemde geldi.

ABD'nin en büyük yarı iletken şirketlerinin CEO'larının, Çin'e yapılacak ihracattaki potansiyel yeni kısıtlamaları görüşmek üzere bu hafta ABD'li yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.