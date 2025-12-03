Haberler

ABD, Venezuela merkezli "Tren de Aragua" örgütüyle bağlantılı yeni yaptırımlar açıkladı

ABD yönetimi, 'yabancı terör örgütü' ilan edilen Venezuela merkezli Tren de Aragua (TdA) çetesiyle bağlantılı kişilere yeni yaptırımlar getirdi. Yapılan açıklamada, çetenin çeşitli suç faaliyetleriyle uğraştığı belirtilerek, örgüt lideriyle ilişkili kişiler ve finansman sağlayan şirketler de yaptırım listesine eklendi.

NEW ABD yönetimi, "yabancı terör örgütü" olarak tanımlanan Venezuela merkezli Tren de Aragua (TdA) çetesiyle bağlantılı yeni yaptırımları duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela merkezli çetenin, uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen ve insan kaçakçılığı, şantaj, kadın ve çocukların cinsel istismarı, kara para aklama ve tetikçilik gibi çeşitli suç faaliyetleriyle uğraştığı belirtildi.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) TdA'nın kilit bağlantılarından olan kişi ve kurumlara "kara para aklama" gerekçesiyle yaptırım uygulandığı bildirilen açıklamada, yaptırım listesinde "Rosita" olarak bilinen Venezuelalı DJ ve model Jimena Romina Araya Navarro'nun da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Rosita'nın örgüt lideriyle ilişkili olduğu, geçmişte onun hapishaneden kaçmasına yardım ettiği ve ayrıca gece kulüplerinde düzenlenen etkinliklerden elde edilen gelir ve uyuşturucu satışlarıyla örgüte finansman sağladığı ifade edildi.

OFAC'ın ayrıca, TdA'nın mali sorumluları ve hücre liderlerinin yanı sıra örgütün kıta genelindeki ticari faaliyetlerinde kullanılan şirketleri de yaptırım listesine eklediği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde "terörist kartellerin" artık ülke sınırlarında cezasız şekilde faaliyet gösteremeyeceğini vurguladı.

Tren de Aragua'nın uyuşturucu ve insan kaçakçılığı faaliyetlerinin uzun süredir ABD için ciddi tehdit oluşturduğunu kaydeden Bessent, "Başkan Trump'ın talimatıyla bu teröristleri ABD ve küresel finans sisteminden uzak tutmak ve Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her türlü aracı kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
