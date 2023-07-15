ABD ve Türkiye Arasında Ticari ve Yatırım Görüşmeleri Bekleniyor

ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel, ABD'li şirketlerin Türkiye'deki makroekonomik reformları ve iş ortamındaki iyileştirmeleri yakından takip ettiğini belirterek, ABD ve Türkiye'nin gelecek aylarda Washington ve Ankara'da çok sayıda önemli ticari ve yatırım görüşmesi gerçekleştirmesinin beklendiğini bildirdi.

ABD Ticaret Odası ABD- Türkiye İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel, ABD'li şirketlerin Türkiye'deki makroekonomik reformları ve iş ortamındaki iyileştirmeleri yakından takip ettiğini belirterek, ABD ve Türkiye'nin gelecek aylarda Washington ve Ankara'da çok sayıda önemli ticari ve yatırım görüşmesi gerçekleştirmesinin beklendiğini bildirdi.

Türkiye'nin NATO Liderler Zirvesi'nde yürüttüğü yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin olumlu sonuçları, Türk ve Amerikan iş dünyasını heyecanlandırdı. Bu durum, Türkiye'nin NATO Liderler Zirvesi'nde kazandığı siyasi ivmenin iş ve yatırım fırsatına çevrilebileceğine dair beklentileri de artırdı.

ABD Ticaret Odası ABD- Türkiye İş Konseyi İcra Direktörü Miel, AA muhabirine, Türkiye ve ABD ilişkilerinde son dönemde yaşanan olumlu gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miel, "ABD ve Türkiye'nin gelecek aylarda Washington ve Ankara'da çok sayıda önemli ticari, yatırım ve düzenleyici görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD ve Türkiye arasında daha fazla üst düzey iş birliğiyle bu görüşmeler her iki taraf için de sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Bu görüşmelerin, dijital ticaret, enerji ve iklim alanlarında pazar erişimini geliştirmek ve iş birliğini derinleştirmek için Türk politika yapıcılarını ABD'li mevkidaşlarıyla bir araya getireceğini aktaran Miel, özel sektörün ise bu hükümet görüşmelerine katkı sağlayacağını ve hükümet düzenlemelerinin reel ekonomi üzerindeki etkisini iletmek için bir araya geleceğini ifade etti.

"ABD'li şirketler Türkiye'deki makroekonomik reformları yakından takip ediyor"

Jennifer Miel, "Genel olarak ABD şirketleri, Türkiye'deki makroekonomik reformları ve iş ortamındaki iyileştirmeleri yakından takip ediyor. Yeni ekonomi ekibi iyi bir başlangıç yaptı." dedi.

NATO Liderler Zirvesi'nin özellikle savunma ve havacılık şirketlerine güçlü bir birlik sinyali verdiğini ifade eden Miel, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2023) son gelişmelerden faydalanacağını dile getirdi.

Miel, ABD'li şirketlerin IDEF sırasında ve eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türk yetkililerle görüşeceğini belirterek, "ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını ve ABD ile Türk işletmeleri arasındaki 100 yıllık dostluğu kutlamak için ekim ayında ABD'li şirketlerden oluşan bir heyeti Ankara ve İstanbul'a götürecek." diye konuştu.