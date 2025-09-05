ABD ve Japonya Ticaret Anlaşması Resmi Olarak Yürürlüğe Girdi

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD- Japonya Ticaret Anlaşması'nı resmi olarak yürürlüğe koyan kararnameye imza attı.

Beyaz Saray'ın paylaştığı kararnamede, temmuz ayında Japonya ile yapılan çerçeve anlaşmanın duyurulduğu anımsatıldı.

Anlaşma kapsamında, ABD'ye giren neredeyse tüm Japon ürünlerine yüzde 15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacağı kaydedilen kararnamede, otomobiller, otomobil parçaları, havacılık ürünleri, jenerik ilaçlar ve doğal kaynaklar için sektörlere özgü düzenlemeler olacağı aktarıldı.

Kararnamede, bunun Japonya ile olan ticaret açığının azaltılmasına ve ABD'nin genel ticaret pozisyonunun daha dengeli hale getirilmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Japonya'nın ise Amerikan imalat, havacılık, tarım, gıda, enerji, otomobil ve endüstriyel mal üreticilerine kilit sektörlerde pazar erişiminde "çığır açan" fırsatlar sunacağı belirtilen kararnamede, bu kapsamda atılacak adımlardan bahsedildi.

Kararnamede, Japonya'nın ABD'den pirinç alımlarını yüzde 75 artıracağı, mısır, soya, gübre, biyoyakıt gibi tarım ürünleri ve enerji ürünlerini yılda 8 milyar dolar tutarında ithal edeceği, ABD'de üretilen ve güvenlik sertifikalı araçları ek test olmadan satışa kabul edeceği ve ABD'den ticari uçak ve savunma ekipmanı satın alacağı bildirildi.

Japonya'nın ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğine dikkati çekilen kararnamede, ABD hükümeti tarafından seçilecek olan bu yatırımların ülkede istihdam ve üretim artışı sağlayacağı ifade edildi.

Kararnamede, ABD'nin Japonya'nın taahhütlerini yerine getirip getirmediğini izleyeceğine işaret edilerek, bunların yerine getirilmemesi durumunda ek önlemlerin alınabileceği vurgulandı.

Trump, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirtmiş, anlaşmayı "belki de bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma" şeklinde nitelendirmişti.