ABD ve Japonya Ekonomik İşbirliği Üzerine Görüşme

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Japonya Ekonomik Canlanma Bakanı Ryosei Akazawa ile bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanlığından, Bessent ve Lutnick'in, Akazawa ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Hazine Bakanı Bessent'in adil ve karşılıklılık esasına dayalı ticaret konusunda ABD ile sürdürdüğü iletişim için Akazawa'ya teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, Bessent'in, tarifeler ve tarife dışı önlemlerin ele alınmasının, yatırımın artırılmasının ve ekonomik güvenlik ile ortak kaygı duyulan diğer konuları ele almak için birlikte çalışmanın önemini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Bessent'in, ABD ile Japonya arasındaki güçlü ikili ilişkileri bir kez daha teyit ettiği ve iki ülke arasında çok sayıda ekonomik konuda sürdürülen çalışma düzeyindeki görüşmelere dikkati çektiği kaydedildi.