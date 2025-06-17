ABD ve İngiltere Ticaret Anlaşması İçin Kararname İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte İngiltere ile yapılan ticaret anlaşmasını uygulamaya koyan kararnamayı imzaladı. Anlaşma, otomobil tarifeleri, havacılık ve birçok sektörde önemli değişiklikler öngörüyor.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin detayları içeren kararnameye imza attı.

Trump, G7 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Kanada'nın Alberta bölgesinde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasına dair belgeyi imzaladıklarını söyleyen Trump, "Bu her iki taraf için de adil bir anlaşma. Çok fazla istihdam ve gelir yaratacak ve daha pek çok başka anlaşmamız da olacak." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Starmer da "Bu, otomobil tarifeleri ve havacılık alanında gerçekten önemli olan anlaşmamızı uygulamaya koyuyor. Dolayısıyla bugün her iki ülke için de çok güzel bir gün, gerçek bir güç göstergesi." şeklinde konuştu.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD ile İngiltere arasında imzalanan anlaşmanın uygulamasına ilişkin detayları içeren kararnameyi paylaştı.

Kararnamede, anlaşma kapsamında İngiltere'nin "ABD'nin üretim altyapısına zarar veren ve ulusal güvenliğini tehdit eden" birçok tarife dışı engeli azaltmayı ya da kaldırmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

ABD'nin İngiltere menşeli otomobillere yıllık 100 bin araçlık bir kota tanıyacağı ve bu kotaya kadar yüzde 10'luk tarife uygulanacağı belirtilen kararnamede, İngiltere'den yapılacak çelik ve alüminyum ithalatı için de gerekli şartların karşılanması durumunda kota oluşturulacağı bildirildi.

Kararnamede, İngiltere menşeli ilaçlar ve ilaç ham maddelerine dair, yapılacak soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak tercihli muamele konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

İki ülkenin havacılık ve uçak üretimi tedarik zincirlerini güçlendirme konusunda da anlaştığına işaret edilen kararnamede, bu kapsamda belirli havacılık ürünlerinde tarifesiz ticaret gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Yaşlı adamı ellerine geçirdikleri sopalarla acımasızca dövdüler

Görüntü Türkiye'den! Her saniyesi korkunç
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.