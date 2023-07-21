ABD ve İngiltere'de Şirket Kuruluşu 2,5 Kat Arttı

Mükellef'in açıkladığı verilere göre, Türkiye, ABD ve İngiltere'de şirket kurma eğilimi artıyor. Özellikle e-ticaret sektörü öncelikli tercih ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri olan Estonya, Hollanda, Almanya gibi geniş bir coğrafyaya ticaretini taşımak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelere, şirket kuruluşundan vergilendirmeye kadar olan süreçte ürün ve hizmetler sunan Mükellef, 2023'ün ilk yarısında girişimcilerin şirket kurma eğilimlerine ilişkin verilerini açıkladı.

Sunduğu teknoloji platformu sayesinde işini globale taşımak isteyen girişimcilere Workhy markasıyla hizmet veren Mükellef, 2023'ün ilk yarısında ABD ve İngiltere'de şirket kuruluşu sayısında geçen senenin ilk altı ayına kıyasla 2,5 kat artış sağladı.

Zirvenin sahibi açık ara e-Ticaret!

Mükellef'in 2023'ün ilk 6 aylık verilerine göre, Türkiye'de şirket kuruluşunda öncelikli tercih edilen sektör yüzde 33 ile e-ticaret oldu. E-ticareti, yüzde 11,8 ile yazılım ve yüzde 4,4 ile kurye sektörleri takip etti. Yurt dışında şirket kuruluşunda da durum değişmedi.

ABD ve İngiltere'de de en çok şirket kurulan sektör e-ticaret olarak kayıtlara geçti. E- ticaret sektörünü danışmanlık ve yazılım sektörleri takip etti. Bunlara ek olarak, sanat galerisi, evcil hayvan, organik mama ve kuaför gibi spesifik alanlarda şirket kuruluşları gerçekleşti.

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Mükellef'in açıkladığı verilere göre yurt dışında şirket kuruluşunda yaş ortalaması artıyor. Türkiye'de şirket kuranların yaş ortalaması 25 olurken; İngiltere'de 27, ABD'de ise 30'lara kadar çıkıyor. Yani yurt dışında şirket kuranların yaş ortalaması daha yüksek.

2023 yılının ilk yarısına ilişkin verileri değerlendiren Mükellef & Workhy Kurucu Ortağı ve CEO'su Kenan Açıkelli şunları söyledi:

"2023 yılının ilk 6 ayına baktığımızda yurt dışı şirket kuruluşunda ciddi bir talep söz konusu. ABD ve İngiltere'nin başı çektiğini görüyoruz. Mükellef ve global markamız Workhy ile küçük ve orta ölçekli şirketler için online muhasebe ve finansal hizmetler sunan bir girişim olarak ABD ve İngiltere'de şirket kurmak isteyen Türkiye, Pakistan, Fas, Brezilya, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve bazı Avrupa ülkelerindeki pazarlara odaklanmış durumdayız.

Sahip olduğumuz teknoloji platformumuzla Türkiye, ABD ve İngiltere'de şirket kuruluşundan vergiye kadar olan tüm süreçleri uçtan uca biz yönetiyoruz. Her ay web sitemize onlarca ülkeden 100 binin üzerinde ziyaret alıyoruz.

Kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda teknolojimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında ABD ve İngiltere'de şirket kuruluşlarını dijitalize etmeyi ve vergi beyan süreçlerini ürün üzerinde otomatikleştirmeyi hedefliyoruz.

Buna ek olarak 2023 yılı sonuna kadar 140'tan fazla ülkeden bizi tercih eden müşterilerimizin sayısını 3 katına çıkarmayı ve toplam gelirimiz içinde yurt dışının payını yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Teknolojimizi geliştirirken elbette ekibimizi de büyütüyoruz. Yıl sonuna kadar istihdamımızı yüzde 20 daha artıracağız."