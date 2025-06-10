ABD ve Çin Ticaret Görüşmeleri Londra'da Başladı

ABD ve Çin Ticaret Görüşmeleri Londra'da Başladı
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ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimini çözmek amacıyla Londra'da başlayan ekonomi ve ticaret istişare toplantısı, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in katılımıyla gerçekleşiyor. Başkan Trump, görüşmelerden olumlu sonuçlar beklendiğini ifade etti. Görüşmelerin bugün de devam etmesi planlanıyor.

ABD ile Çin arasında, karşılıklı tarife artışlarıyla yükselen ticaret anlaşmazlığını çözmek için sürdürülen görüşmelerin yeni turu Londra'da başladı.

ABD'li ve Çin'li yetkililer, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimi çözmek amacıyla düzenlenen ekonomi ve ticaret istişare mekanizması toplantısı için İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.

Görüşmelerde, ABD'yi Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin'i ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil etti.

ABD Başkanı Donald Trump da Londra'daki ticaret görüşmelerinden iyi haberler aldığını söyledi.

Dün başlayan ABD-Çin ekonomik ve ticari istişare mekanizması toplantısının bugün devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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