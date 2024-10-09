ABD ve Çin Ticaret Bakanları Arasında Görüşme

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Wang Wentao ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, geçen ay gerçekleştirilen ABD-Çin Ticaret Sorunları Çalışma Grubu'nun (CIWG) ikinci toplantısının ele alındığı ifade edildi. Bakan Raimondo, ABD iş dünyasının Çin'deki düzenleyici şeffaflığın azalması, piyasa dışı politikalar ve çeşitli sanayi sektörlerindeki yapısal aşırı kapasite konusundaki devam eden endişelerini dile getirdi.

Raimondo, ABD ulusal güvenliğinin müzakere edilemez olduğunu vurgulayarak, ABD hükümetinin 'küçük avlu, yüksek çit' yaklaşımının ulusal güvenliği hedefli bir şekilde korumayı amaçladığını, bu süreçte sağlıklı ticaret ve yatırım için de alan bıraktığını belirtti.