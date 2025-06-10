ABD ve Çin, Londra'daki Ticaret Görüşmelerine Devam Ediyor

ABD ve Çin'in Londra'daki ticaret görüşmeleri, ikinci gününde devam edecek.

Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizması toplantısı için ABD'li yetkililerle dün bir araya geldi.

TSİ 15.30'da başlayan görüşmeler, 6 saat 40 dakika sürdü. Müzakerelerde ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin "güzel" geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi.

ABD ve Çinli yetkililerin müzakerelerin ikinci gününde TSİ 12.00 civarında yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

Müzakerelerde, Çin'i temsilen Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı, ABD tarafından Bessent, Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer yer alıyor.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarırken, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlayarak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu belirtmişti.

Washington yönetimi, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 5 Haziran'da iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüşmüştü. Görüşmede tarafların, iki ülkeden heyetlerin Cenevre'de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştığı bildirilmişti.