ABD ve Birleşik Krallık'tan Bilim ve Teknoloji Alanında Stratejik İşbirliği

ABD ile Birleşik Krallık, bilim ve teknoloji alanında stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Teknoloji Refahı Anlaşması'na ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu muhtıranın yapay zeka, sivil nükleer enerji, füzyon ve kuantum teknolojileri gibi stratejik bilim ve teknoloji alanlarında karşılıklı işbirliğini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, yapay zekanın çağın belirleyici teknolojisi olduğu vurgulanarak, güçlü bir yapay zeka altyapısı kurulmasının, araştırmacıların hesaplama kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılmasının, yeni bilimsel veri setleri oluşturulmasının ve ölçüm ile değerlendirme konusundaki uzmanlık kullanılarak yapay zekanın benimsenmesi ve toplumsal güvenliğin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, ABD ve Birleşik Krallık'ın yapay zeka alanında ortak araştırma programları yürütmeyi ve bilim, sağlık, biyoteknoloji, hassas tıp ve füzyon enerji gibi öncelikli alanlarda model ve veri setleri geliştirmeyi planladığı ifade edildi.

Sivil nükleer enerji alanında da gelişmiş nükleer reaktörler, nükleer yakıtlar ve füzyon enerjisi alanlarında işbirliği yapılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda güvenilir tedarik zincirlerinin oluşturulmasının, düzenleyici süreçlerin hızlandırılmasının ve nükleer güvenlik ile yayılma karşıtı standartların güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kuantum teknolojileri alanında ise kuantum bilgisayar donanımı, yazılım ve algoritmalarında atılımların hızlandırılmasının, kuantum algılama ve diğer kuantum teknolojileri için güvenilir, birlikte çalışabilir standartlar geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, araştırma güvenliği ve kritik teknolojilerde işbirliğinin derinleştirilmesi, 6G teknolojileri, konumlama ve zamanlama, güvenli yatırımlar gibi alanlarda ortak AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesinin de hedeflendiği ifade edildi.