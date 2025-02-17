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ABD ve Arjantin'de kripto gündemi: Bitcoin rezervleri, madencilik ve stablecoin yarışı!

ABD ve Arjantin'de kripto gündemi: Bitcoin rezervleri, madencilik ve stablecoin yarışı!
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Haberler
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ABD'de 24 eyalet, Bitcoin'i devlet rezervlerine eklemek için harekete geçti. Arjantin'de LIBRA token çöküşüyle 107 milyon dolarlık zarar oluştu ve hükümet soruşturma başlattı. ABD'de Bitcoin madenciliği 31 bin kişiye istihdam sağlarken, Fed'in faiz politikası kripto piyasasında dalgalanmaya neden oluyor. Coinbase ve Tether arasında stablecoin yarışı kızışıyor.

ABD'de 24 eyalet, Bitcoin'i devlet rezervlerine eklemek için harekete geçti. Eğer bu girişim başarıya ulaşırsa, eyaletlerin toplam Bitcoin varlığı 247.000 BTC'ye (23,7 milyar dolar) ulaşabilir. Bu gelişme, Bitcoin'in resmi kurumlar tarafından daha fazla benimsenmesi ve finansal sistemdeki rolünün genişlemesi açısından büyük önem taşıyor.

ARJANTİN'DE KRİPTO SKANDALI!

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, desteklediği LIBRA token'in çöküşüyle büyük bir skandalla karşı karşıya. Son 24 saat içinde %95 değer kaybeden token, yatırımcılara 107 milyon dolarlık zarar ettirdi. Skandal sonrası hükümet yolsuzluk soruşturması başlattı. Milei'nin bu projeyle doğrudan bağlantısı olup olmadığı mercek altına alındı.

ABD ve Arjantin'de kripto gündemi: Bitcoin rezervleri, madencilik ve stablecoin yarışı!

ABD'DE BITCOIN MADENCİLİĞİ PATLAMASI!

Bitcoin madenciliği, ABD'de özellikle Teksas başta olmak üzere 12 eyalette hızla büyüyor. Bu sektör, şu anda 31 bin kişiye istihdam sağlarken, 4.1 milyar dolarlık ekonomik katkı sunuyor. Artan madencilik faaliyetleri nedeniyle enerji altyapısını güçlendirmek için nükleer reaktör projeleri de gündeme geldi. Bu gelişmeler, ABD'nin küresel madencilik pazarındaki rolünü artırabilir.

FED VE BEYAZ SARAY GÖRÜŞMELERİ KRİPTO PİYASASINI ETKİLİYOR!

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, Trump yönetimiyle düzenli görüşmeler yapıyor. Enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle Fed, faiz indirimi konusunda temkinli bir tutum sergiliyor. Mart 2025'te faiz indirimi ihtimali %3'e kadar geriledi. Bu belirsizlik, Bitcoin ve diğer riskli varlıklarda dalgalanmaya neden olabilir. Kripto yatırımcıları, Fed'in yeni hamlelerini yakından takip ediyor.

ABD ve Arjantin'de kripto gündemi: Bitcoin rezervleri, madencilik ve stablecoin yarışı!

COINBASE VS TETHER: STABLECOIN YARIŞI KIZIŞIYOR!

Kripto borsası Coinbase, stablecoin pazarındaki en büyük rakibi Tether'i geçmek için USDC'yi büyütmeye odaklandı. USDC'nin Tether'i yakalayabilmesi için 86 milyar dolarlık büyüme kaydetmesi gerekiyor. Bu süreçte stablecoin düzenlemeleri de gündemde. Coinbase'in stratejik adımları, kripto ekosisteminde büyük değişimlere yol açabilir.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Ekonomi

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