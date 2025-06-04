ABD ve AB Ticaret Müzakereleri Hız Kazandı

ABD ve AB Ticaret Müzakereleri Hız Kazandı
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ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Avrupa Birliği ile ticaret müzakerelerinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Greer, Paris'te yapılan görüşmenin çok yapıcı geçtiğini söyledi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret müzakerelerinin hızla ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bugün yapılan görüşmenin "çok yapıcı" geçtiğini ifade etti.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, Greer'in, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında, ABD ile AB arasında devam eden ticaret müzakerelerini görüşmek üzere AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Greer, geçen hafta AB'nin karşılıklılık esasına dayalı ticaretle ilgili görüşmeler için ABD'ye "güvenilir bir başlangıç noktası" sağladığını ve müzakerelerin hızla ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Greer, "Bugün Paris'te yapılan ve Washington'daki ekiplerimizin teknik görüşmeleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşen toplantı çok yapıcıydı ve AB'nin karşılıklılık esasına dayalı ticaretin sağlanması için somut bir yol bulmak üzere bizimle birlikte çalışmaya istekli olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ticaret Temsilcisi Greer, gelecek gün ve haftalarda yapıcı temaslarının devam etmesini sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mayıs'ta AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Telefon görüşmesinin ardından ABD tarafı 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz'a ertelendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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