ABD Valisi Tesla Shanghai Giga Fabrikası'nı Ziyaret Etti

ABD'nin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Tesla Shanghai Giga Fabrikası'nı ziyaret ederek fabrikadaki çalışma modelinin hem Çin hem de ABD'ye fayda sağladığını belirtti. Newsom, fabrikada üretilen güncellenmiş Model 3'ü test sürüşü yaptı ve Çin-ABD işbirliği modelini övdü.

SHANGHAİ, 30 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Pazar günü Tesla Shanghai Giga Fabrikası'nı ziyareti sırasında, fabrikadaki çalışma modelinin hem Çin hem de ABD'ye fayda sağladığını belirtti.

Newsom, Shanghai Giga Fabrikası'nda üretilip Asya-Pasifik ve Avrupa'da çok sayıda pazara tedarik edilen güncellenmiş Model 3'ün test sürüşünü yaptı.

Çin-ABD işbirliği modelinden övgüyle söz eden Newsom, "Shanghai'daki mühendisler gün boyunca yeni modeller üzerinde çalışırken, akşamları vardiya değiştirerek görevi o saatlerde uyanık olan ABD'ye devrediyorlar. Dolayısıyla görev döngüsü, 7/24 işbirliği ruhu ile sağlıklı şekilde işliyor" dedi.

Newsom, Tesla Shanghai Giga Fabrikası'nın iki ülke arasındaki işbirliğinde oynadığı rolü, istihdam olanakları yaratması ve inovasyona yönelik girişimci ruhu sergilemesi açısından "örnek" olarak nitelendirdi.

Vali, "Buradaki avantajlar sadece tedarik zincirleri açısından değil, aynı zamanda kaliteyi sürekli iyileştiren teknoloji açısından da oldukça bariz. Bu durum, Kaliforniya eyaleti başta olmak üzere her iki ülkeye de fayda sağlıyor" diye konuştu.

Sürücüsüz araçların geleceği konusunda iyimser olduğunu vurgulayan Newsom, Tesla'nın Kaliforniya'daki Ar-Ge merkezinin otonom sürüş ve yapay zekaya odaklandığını söyledi. Newsom, geleceğin otonom sürüşte olduğuna işaret etti.