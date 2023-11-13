ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Geriledi

NEW Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 3,6'ya geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ekimde 0,1 puan azalışla yüzde 3,6'ya düştü.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3'te kalırken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise 0,1 puan azalarak yüzde 2,7 seviyesine indi.

Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti ekimde değişmeyerek yüzde 5,3 seviyesinde kaldı. Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise ekimde 0,1 puan artışla yüzde 3,1'e çıktı.

Bu dönemde maliyetlerdeki yükselişe ilişkin beklenti 0,2'şer puan artışla üniversite eğitimi için yüzde 6'ya ve benzin için yüzde 5'e yükseldi. Fiyat artışlarına ilişkin beklentiler, sağlık maliyetlerinde de yükselirken, kira ve gıda maliyetlerinde sabit kaldı.

ABD'de ekim ayı enflasyonu yarın açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

Ülkede yarın açıklanacak ekim ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 olması yönünde.