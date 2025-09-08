Haberler

ABD Tüketici Kredileri Temmuz'da Beklentileri Aştı

Güncelleme:
ABD'de tüketici kredileri, temmuz ayında 16 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolara ulaştı. Piyasa beklentisi 10,4 milyar dolarken, kredi kartı ve benzeri kredilerde 10,5 milyar dolarlık, ev, otomobil ve öğrenci kredilerinde ise 5,5 milyar dolarlık artış kaydedildi. Yıllık artış oranı ise yüzde 3,8 olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
