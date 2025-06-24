ABD Tüketici Güven Endeksi Haziranda Düşüş Gösterdi

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ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda 93'e düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Endeks, mayıs ayında 98,4 olarak hesaplanmışken, mevcut iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerde de olumsuz bir seyrin sürdüğü belirtildi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda 93'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi haziranda geçen aya kıyasla 5,4 puan azalarak 93 değerine indi.

Bu dönemde endekse dair piyasa beklentisi, 99,4 değerini alması yönündeydi. ABD'de Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında 98,4 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, haziranda 6,4 puan azalışla 129,1'e geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 4,6 puan azalarak 69'a düştü. Endeks, bu dönemde genellikle gelecek dönemde resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kaldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, haziranda zayıflayan tüketici güveninin geçen ayki artışların neredeyse yarısını sildiğini kaydetti.

Tüketici görüşlerinin mevcut iş koşulları konusunda mayısa kıyasla daha az olumlu olduğuna işaret eden Guichard, "İş mevcudiyetine ilişkin değerlendirmeler art arda altıncı ayda da zayıfladı ancak hala sağlam olan iş gücü piyasasına paralel olarak pozitif bölgede kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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