ABD Ticaret Bakanı Raimondo, çip ithalatında Tayvan'a bağımlılığın 'güvenlik açığı' olduğunu söyledi

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'nin gelişmiş çiplerin yüzde 90'ından fazlasını Tayvan'dan satın aldığını belirterek, bunun "savunulamaz bir ulusal güvenlik açığı" olduğunu ifade etti.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'nin gelişmiş çiplerin yüzde 90'ından fazlasını Tayvan'dan satın aldığını belirterek, bunun "savunulamaz bir ulusal güvenlik açığı" olduğunu ifade etti.

Raimondo, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği röportajda, ABD'de çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yasanın bir ulusal güvenlik girişimi olduğunu vurgulayan Raimondo, ABD'nin gelişmiş çiplerin yüzde 90'ından fazlasını Tayvan'dan satın aldığını ve bunun "savunulamaz bir ulusal güvenlik açığı" olduğunu ifade etti.

Raimondo, gelişmiş askeri teçhizatın her bir parçasının, insansız hava araçlarının ve uyduların yarı iletken çiplere dayandığına dikkati çekerek, Pentagon'un, CHIPS yasası kapsamında fon alan tesislerde üretilen son teknoloji yarı iletkenlere güvenli erişiminin olacağını aktardı.

WSJ'nin haberinde, çip konusunda Tayvan'a olan bağımlılığın, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada üzerinde olası bir askeri çatışmanın çip tedarikini ve üreticilerin operasyonlarını kesintiye uğratma riski taşıması nedeniyle ABD'li yetkilileri endişelendirdiği belirtildi.

CHIPS yasası

ABD'de çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması amacıyla düzenlenen CHIPS yasası, 9 Ağustos 2022'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52,7 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.