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ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Türkiye ile ticari ilişkileri güçlendirmek için Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştü

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ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Türkiye'nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşerek ABD-Türkiye ticari ilişkilerini artırmaya yönelik desteklerini bildirdi. Görüşmede havacılık, dijital ekonomi ve enerji alanlarındaki işbirliği de ele alındı. Raimondo ayrıca, gelecek yıl İstanbul'da gerçekleşecek olan en büyük ticaret konferansı 'Trade Winds'e davet etti.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD- Türkiye ikili ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşme gerçekleştirdi.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Raimondo'nun, telefonla görüşmede, Bolat'ı göreve atanması dolayısıyla tebrik ettiği ve bakanlığının ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin artırılmasına verdiği desteği bildirdiği aktarıldı.

Raimondo ve Bolat'ın havacılık, dijital ekonomi ve enerji alanlarında devam eden işbirliğini görüştüğü belirtilen açıklamada, Raimondo'nun ABD'nin yeşil teknolojisinin ortak iklim değişikliği hedeflerine katkıda bulunma potansiyelini vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, Raimondo'nun, ABD Ticaret Bakanlığının gelecek yıl mayıs ayında İstanbul'da gerçekleşecek en büyük ticaret konferansı "Trade Winds"e de değindiği ve Bakan Bolat'ı bizzat görüşmek üzere Washington DC'ye davet ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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