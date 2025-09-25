Haberler

ABD, Tıbbi Cihazlar ve Ekipmanlar İçin Güvenlik Soruşturmaları Başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetimi, tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu ekipmanların ithalatına ilişkin ulusal güvenlik soruşturmaları başlattı. Soruşturmalar cerrahi maskeler, eldivenler, kalp pilleri gibi ürünleri kapsıyor.

ABD yönetimi, tıbbi cihazlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, robotik ve endüstriyel makinelerin ithalatına yönelik ulusal güvenlik soruşturmaları başlattı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tıbbi cihazlar ve koruyucu ekipmanlara yönelik soruşturma, cerrahi maskeler, N95 maskeleri, eldivenler, önlükler, şırıngalar, iğneler, infüzyon pompaları, neşterler, anestezi ekipmanları, gazlı bezler, dikiş malzemeleri gibi ürünleri kapsıyor.

Kalp pilleri, insülin pompaları, stentler, kalp kapakçıkları, işitme cihazları, ortopedik cihazlar, X-ray cihazları ve diğer radyasyon ekipmanları da soruşturma kapsamındaki tıbbi cihazlar arasında yer alıyor.

Robotik ve endüstriyel makinelerin ithalatına yönelik soruşturmayla da bu ürünlerin ithalatının ulusal güvenlik üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

ABD Ticaret Bakanlığınca 2 Eylül'de başlatılan her iki soruşturma kapsamında kamuoyundan görüş talep ediliyor.

ABD yönetimi, daha önce ithal ilaçlar ile yarı iletkenler ve yarı iletken üretim ekipmanlarının ulusal güvenliğe etkilerini incelemek üzere de soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Netanyahu'dan Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere rest

Açıklamalar art arda geldi, Netanyahu sinirden deliye döndü
Onay çıktı! İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET satın alacak

Avrupa ülkesi kararını verdi! Türkiye'den 45 adet satın alacaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülkede orduya katılan kadın askerlerin yaptığı rezilliğe bakın

Komşu ülkede kadın askerlerin rezilliğine bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.