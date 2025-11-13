Haberler

ABD Temsilciler Meclisi, Federal Hükümetin Yeniden Açılması İçin Geçici Bütçe Tasarısını Onayladı

Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılması için geçici bütçe tasarısını 222 oyla onayladı. Tasarı, Başkan Trump'ın imzasıyla 43 gündür kapalı olan hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak.

NEW ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisi de 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD'de federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar bazı federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden 2'sinin karşı çıktığı tasarıya, Demokrat üyelerden ise 6 "evet" oyu geldi.

Tasarı, imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek. Trump'ın, söz konusu tasarıyı imzalamasıyla 43 gündür kapalı olan federal hükümet yeniden açılacak.

Ülke tarihinin en uzun süren kapanması

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı.

Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı.

Tasarı, yerel saatle pazartesi gecesi yapılan Senato oylamasında, 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
