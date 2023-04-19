ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'den borç limitini 1,5 trilyon dolar artırma teklifi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ülkede 31,4 trilyon dolarlık borç limitinin 1,5 trilyon dolar artırılmasını öngören yasa teklifini sundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ülkede 31,4 trilyon dolarlık borç limitinin 1,5 trilyon dolar artırılmasını öngören yasa teklifini sundu.

McCarthy, mecliste yaptığı konuşmada, borç limitinin sorumlu bir şekilde artırılması konusunda Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin harekete geçtiğini söyledi.

Sundukları yasa tasarısının borç limitini sorumlu bir şekilde gelecek yıla kadar yetecek şekilde artıracağını belirten McCarthy, Amerikalı vergi mükelleflerine 4,5 trilyon dolardan fazla tasarruf sağlayacağını aktardı.

McCarthy, yasa teklifiyle ilk olarak kamu harcamalarını kısıtlayacaklarını vurgulayarak, harcama artışını yılda yüzde 1 ile sınırlayacaklarını kaydetti. Sınırlanan hükümet harcamalarının enflasyonu düşüreceğini belirten McCarthy, mali disiplini geri getireceğini ifade etti.

"Müzakere etmeyi reddediyorlar"

McCarthy, vergi mükelleflerinin parasını kurtaracaklarına da işaret ederek "Tasarımız, aslında son iki yıldır bekleyen milyarlarca dolarlık harcanmamış Kovid-19 parasını geri alacak. Amerikan halkı, daha fazla enflasyonist harcamalar için Kovid-19'u bir bahane olarak kullanan politikacılardan bıktı." dedi.

Öte yandan ekonomiyi büyüteceklerini de aktaran McCarthy, yasa tasarısıyla bakmakla yükümlü kimsesi olmayan yetişkinlerin yeni beceriler öğrenmesinin ve iş gücüne katılmasının sağlanacağını ifade etti.

McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden ve Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'ın borç limitinin artırılması konusunu müzakere etmeleri ve krizi ele almaları gerektiğini dile getirdi.

McCarthy, "Borç limitinin sorumlu bir şekilde artırılması için net bir plan uygulamaya koyduğumuza göre, artık mazeretleri yok ve müzakere etmeyi reddediyorlar." dedi.

Gelecek hafta oylanması bekleniyor

Temsilciler Meclisi'nde gelecek hafta oylaması yapılması beklenen yasa tasarısı ile borç limitinin 1,5 trilyon dolar artırılması öngörülüyor.

Bu tutarın, ABD'nin temerrüde düşmesini önlemeye 31 Mart 2024'e kadar yeteceği belirtiliyor.

Yasa tasarısıyla bütçe açığının 10 yıl içinde 4,5 trilyon dolar azaltılması hedefleniyor.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yeni kazanan Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana bir tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında bir açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.