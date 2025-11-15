ABD, Tayland'ın Kamboçya ile Barış Anlaşmasını Askıya Alması Üzerine Ticaret Müzakerelerini Durdurdu

ABD, Tayland'ın Kamboçya ile imzaladığı barış anlaşmasını süresiz olarak askıya almasının ardından Bangkok yönetimiyle yürütülen ticaret müzakerelerinin durdurulduğunu duyurdu.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura, ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) tarafların özellikle gümrük tarifelerine yoğunlaştığı ticaret müzakerelerine ilişkin mektup aldıklarını belirtti.

Balankura, ABD'nin, Bangkok yönetiminin Kamboçya ile varılan barış anlaşmasını süresiz askıya alması nedeniyle ticaret müzakerelerini geçici olarak durdurduğunu kendilerine ilettiğini aktardı.

ABD'nin kararından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını dile getiren Balankura, "ABD tarafı, Tayland'ın ateşkese uyum konusundaki taahhüdünü açıklığa kavuşturmasının ardından görüşmelerin yeniden başlayabileceğini bildirdi." ifadesini kullandı.

Kamboçya ve Tayland liderleri, Trump'la görüştü

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşme kapsamında Tayland ile yaşanan sınır gerilimini ele aldıklarını belirten Manet, Trump'ın konuyu yakından takip ettiğini vurguladı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul da Facebook hesabındaki açıklamasında, dün hem Malezya Başbakanı Enver İbrahim hem de Trump'la ayrı telefon görüşmeleri yaptığını kaydetti.

Anutin, Trump ile görüşmesinde barışın sağlanabilmesi için her iki tarafın da karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan taahhütlere bağlı kalması gerektiğinin altını çizdi.

Tayland, 11 Kasım'da Kamboçya sınırında devriye gezen bir askerin mayına basarak sağ ayağını kaybettiğini ve Kamboçya özür dileyene kadar barış anlaşmasını süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Öte yandan Kamboçya, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Tayland ile imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını yinelemişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.