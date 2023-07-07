ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Sonrası New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Dow Jones endeksi 80 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,25 azalışla 33.837,07 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 düşerek 4.404,54 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,08 azalarak 13.668,07 puana geriledi. Haziran ayına ilişkin istihdam raporu, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına dair endişelerini artırırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi. ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 209 bin ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'ya indi. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,4 artarak 33,58 dolara tırmandı. Analistler, istihdam verilerinin Fed'in agresif parasal sıkılaştırması karşısında iş gücü piyasasındaki dirence işaret ettiğini belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantısında yüzde 95 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörüldü.