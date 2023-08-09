ABD Şirketleri Yarı İletken Üretimine 166 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, CHIPS ve Bilim Yasası'nı imzalamasından bu yana geçen bir yılda, şirketlerin yarı iletken üretimini ABD'ye geri getirmek için 166 milyar doların üzerinde yatırım açıkladığını bildirdi. Biden, yasanın amacının ülkenin tedarik zincirlerini güçlendirmek, ulusal güvenliğini korumak ve rekabet gücünü ilerletmek olduğunu vurguladı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, CHIPS ve Bilim Yasası'nı imzalamasından bu yana geçen bir yılda, şirketlerin yarı iletken üretimini ABD'ye geri getirmek için 166 milyar doların üzerinde yatırım açıkladığını bildirdi.

Biden, CHIPS ve Bilim Yasası'nın birinci yıldönümündeki açıklamasında ABD'nin yarı iletkenlerdeki liderliğini yeniden canlandırmak, ülkenin tedarik zincirlerini güçlendirmek, ulusal güvenliğini korumak ve rekabet gücünü ilerletmek amacıyla söz konusu yasayı imzaladığını anımsattı.

Cti çeken Biden, dünyadaki çiplerin yüzde 40'ını ABD'nin ürettiğini, ancak zamanla bu oranın yüzde 10'un biraz üzerine gerilediğini söyledi.

Biden, bu durumun ülke ekonomisini küresel tedarik zinciri kesintilerine karşı savunmasız hale getirdiğine işaret ederek, CHIPS ve Bilim Yasası'nın bunu değiştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Yasayı imzalamasından bu yana şirketlerin yarı iletken üretimini ABD'ye geri getirmek için 166 milyar doların üzerinde yatırım açıkladığına dikkati çeken Biden, bu yatırımların, Ohio'dan Arizona'ya, Teksas ve New York'a kadar ülke genelinde iş ve fırsatlar yarattığını belirtti.

Başkan Biden, yalnızca geçen yıl en az 50 devlet üniversitesinin, Amerikalı işçilerin yarı iletken endüstrisinde iyi ücretli işlere erişmesine yardımcı olmak için yeni veya genişletilmiş programlar duyurduğuna değinerek, CHIPS ve Bilim Yasası'nın ülkenin her köşesine yatırım ve fırsat getirmek için "Bidenomik" gündemimin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Gelecek aylarda yönetimin bu yasayı uygulamaya devam edeceğini vurgulayan Biden, Amerika'yı bir kez daha yarı iletken üretiminde lider ve elektronik veya temiz enerji tedarik zincirleri için diğer ülkelere daha az bağımlı hale getireceğini kaydetti.