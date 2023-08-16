ABD Şirketleri Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Geliştirmek İçin Buluştu

ABD merkezli şirketler, Türkiye-ABD arasındaki ikili ticari ilişkilerin nasıl daha da geliştirileceği konusunu görüşmek için bir araya gelirken, buluşmada artan ikili ziyaretler, yatırım ve ticaret odaklı etkinliklerle yeni bir döneme girildiği vurgulandı.

ABD merkezli şirketler, Türkiye-ABD arasındaki ikili ticari ilişkilerin nasıl daha da geliştirileceği konusunu görüşmek için bir araya gelirken, buluşmada artan ikili ziyaretler, yatırım ve ticaret odaklı etkinliklerle yeni bir döneme girildiği vurgulandı.

AmCham Türkiye'den (Amerikan Şirketler Derneği) yapılan açıklamaya göre, AmCham Türkiye, üyesi olan ABD'li şirketleri Bodrum'da düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren 125 ABD merkezli şirketi temsil eden dernek tarafından düzenlenen buluşmada, "İki ülke arasında 200 yıla yakın geçmişi bulunan ve her geçen gün gelişen ticari ilişkilerin daha da büyümesi için daha çok çalışma yapılması" mesajı öne çıktı.

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun ev sahipliği yaptığı buluşmaya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh da misafir oldu.

"Türkiye ekonomisine katkımız 60 milyar dolar, hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, Türkiye-ABD arasında geçmişi uzun yıllara dayanan güçlü ilişkinin, dünyadaki en önemli ve köklü stratejik ilişkiler arasında yer aldığını ve ikili ekonomik ilişkilerinin 2023'ün ilk yarısında da ivme kazanmaya devam ettiğini belirtti.

AmCham Türkiye olarak, Türkiye ekonomisine 60 milyar dolar katkı sağlayan 125 ABD merkezli şirketi temsil ettiklerini ve ana hedeflerinin ülkeyi global pazarlara taşıyan bir güç olmak olduğunu bildiren Turnaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hedefimiz doğrultusunda Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bugünkü buluşmamızda da bu hedeflere ulaşmak için 'daha da fazla çalışmaya devam etme' irademizi net bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz. Artan ikili ziyaretler ve iş dünyası olarak yapılan yatırım ve ticaret odaklı etkinliklerle yeni bir döneme giriyoruz. ABD hükümetinin en önemli ticari etkinliklerinden olan Trade Winds 2024'ün 15 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleşecek olması da bu yeni dönemin en dikkat çekici göstergelerinden biri."

"Türkiye ender bulunabilen bir potansiyele sahip"

Tankut Turnaoğlu, son 12 ayda Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacminin 31,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini, bunun 15,9 milyar dolarını ihracatın, 15,4 milyar dolarını ise ithalatın oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünya genelinde az sayıda ülkenin sahip olduğu bir potansiyelinin olduğunu vurgulayan Turnaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD firmalarının devam eden yatırımları da bu görüşü destekliyor. AmCham olarak Türkiye'nin bölgesel merkez olarak rolünün güçlendirilmesi konusunda Orta Asya ve Kafkasya bölgeleriyle karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini önemsiyoruz. Ülkemizde bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümü Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırıyor. Ayrıca Türkiye, yetenek yönetimi açısından da önemli üstünlüklere sahip. Bu önceliğimiz kapsamında 2 yıldır sürdürdüğümüz 'Global Turks' adlı projemizin bulguları da Türkiye'de yetişen ve daha sonra yönetici rollerinde görev alan '1000 Global Türk'ün yetenek haritasını ortaya koyuyor. İkili ekonomik ilişkilerin önemimi vurgulamak adına eylül ayında Washington'a düzenleyeceğimiz ziyaretin ardından 18 Eylül'de New York'ta Global Turks projemizin sonuçlarını açıklayacağımız lansmanı gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikte Türkiye'nin çok uluslu Amerikan şirketleri için bölgesel merkez olması konusunu da ele alacağız."

"ABD Trade Winds için Türkiye'yi Seçti"

Açıklamada etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasına yer verilen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin doğru yolda olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin büyük zorluklar karşısında dirençli ve kararlı olmaya devam edeceğini biliyorum. Bu nitelikleri, Türkiye'yi dünyanın pek çok yerinden farklı kılıyor ve ABD Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Trade Winds 2024 için Türkiye'yi seçmesinin sebepleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki mayıs ayında düzenlenecek bu etkinlik, ABD hükümetinin liderliğindeki en büyük ticari misyon ve iş geliştirme forumu konumunda ve sizlerin de burada yer alacağınızı ümit ediyorum.

ABD-Türkiye ticari ilişkileri doğru yolda ilerliyor. ABD ve Türkiye arasındaki ikili ticaret eşi görülmemiş bir büyüme döneminden geçerek, 2022'de yüzde 22 artışla 34 milyar dolar düzeyine ulaştı. İkili ticaretteki bu etkileyici artış, ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceğine de iyi bir şekilde yansıyor. Ülkelerimiz arasındaki ticaretin desteklenmesinde üstlenmiş olduğunuz rolden hepiniz gurur duymalısınız."