ABD Şirketleri Çin'e Yaklaşım Değişikliği İçin Baskı Yapıyor

ABD, Çin ile ekonomik müzakereleri yeniden başlatmaya çalışırken Amerikan şirketleri Çin'e yaklaşımını değiştirmesi için Washington'a baskı yapıyor.

HONG KONG, 6 Temmuz (Xinhua) -- İngilizce yayın yapan Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinin haberine göre ABD, Çin ile ekonomik müzakereleri yeniden başlatmaya çalışırken Amerikan şirketleri Çin'e yaklaşımını değiştirmesi için Washington'a baskı yapıyor.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan haber, bazı ABD'li şirketlerin gerilimin azaltılması için Washington'a yönelik lobi faaliyetlerinde bulunduğunu, Avrupalı şirketlerin de kendi hükümetlerine aynı yönde baskı yaptığını kaydetti.

Habere göre bazı Avrupalı yöneticiler, ülkelerini ve şirketlerini "gereksiz bir çatışmaya" sürüklemesi nedeniyle ABD'nin eylemlerinden duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler.

Küresel ticaret analisti Nick Marro, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında "çok fazla bağlantı" olduğuna dikkat çekerek "ABD, Çin ile tüm ekonomik 'bağları koparma' dayatması yapamayacağının farkında" dedi.