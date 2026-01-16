Haberler

ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklentileri aştı

Güncelleme:
ABD'de sanayi üretimi, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Piyasa beklentileri yüzde 0,1'lik bir artış öngörüyordu. İmalat sanayi üretimi de beklentilerin aksine yüzde 0,2 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2025'e ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi geçen ay, önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde artış kaydeden sanayi üretimi, geçen yıl kasımda da yüzde 0,4 artmıştı.

Sanayi üretimi geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 2 arttı.

İmalat sanayi üretimi ise geçen ay aylık yüzde 0,2'lik artış kaydetti. Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi, geçen yıl kasımda yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 76,3'e çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 76 olacağı öngörülüyordu.

Kapasite kullanım oranı, geçen yıl kasımda yüzde 76,1 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
