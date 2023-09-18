ABD, Rus gübresi ithalatında rekor kırdı

ABD, Ocak-Temmuz ayları arasında 944 milyon ABD doları değerinde rekor miktarda Rus gübresi ithal etti. İhracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 900 milyon dolara ulaştı.

VLADİVOSTOK, 18 Eylül (Xinhua) -- ABD, Ocak-Temmuz ayları arasında 944 milyon ABD doları değerinde rekor miktarda Rus gübresi ithal etti.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Pazar günü bildirdiğine göre, ABD'ye ihraç edilen Rus gübrelerinin değeri ilk yedi ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak bir önceki zirve olan 900 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan, ABD'nin Temmuz ayı alımları Haziran ayına kıyasla üç kat düşerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Rusya, bu yılın ilk yedi ayında Kanada'nın ardından ABD'nin en büyük ikinci gübre tedarikçisi oldu.