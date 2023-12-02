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ABD Öncülüğünde 22 Ülke, Küresel Nükleer Enerji Kapasitesini Üç Katına Çıkarmak İçin Bildiri İmzaladı

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ABD liderliğindeki 22 ülke, 2030'a kadar küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarmak için bildiri imzaladı. Ülkeler, nükleer enerjinin net sıfır emisyon hedefine ulaşılması ve küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması için kilit rol oynadığına işaret eden deklarasyonu imzaladı.

ABD öncülüğündeki 22 ülke, 2030'a kadar küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarmak için bildiri imzaladı.

Bu yıl başkanlığını Birleşik Arap Emirliklerinin yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin ikinci gününde ülkeler, 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşılması ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit rol oynadığına işaret edilen "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzaladı.

Küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarma çağrılarına ABD liderlik ederken, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Gana, Macaristan, Japonya, Güney Kore, Moldova, Moğolistan, Fas, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç ve Ukrayna, bildiriyi imzalayan ülkeler oldu.

Söz konusu ülkeler küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'de 2020 seviyesine göre üç katına çıkarma taahhüdünde bulundu.

ABD İklim Özel Elçisi John Kerry, nükleer enerjide yatırımları sağlamak için "erişilebilir trilyonlarca dolar" olduğunu belirterek, net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın nükleer enerji olmadan mümkün olmadığını savundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu verilerine göre, küresel nükleer enerji kapasitesi 2020'den beri büyük çaplı değişkenlik göstermeyerek 375 gigavat seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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