ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Geçen Hafta 17 Milyon Varil Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 17 milyon varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 17 milyon varil azalarak 439 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 15 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 346 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı. Öte yandan, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 500 bin varil artarak 219 milyon 100 bin varil oldu. Petrol üretimi düştü. ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 301 bin varil artışla 6 milyon 668 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 692 bin varil artarak 5 milyon 283 bin varile yükseldi. Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 22-28 Temmuz haftasında 14 bin varil düşüşle 12 milyon 593 bin varil olarak kayıtlara geçti. EIA'nın 'Temmuz 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 560 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 17 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 17 milyon varil azalarak 439 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 15 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 346 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı.

Öte yandan, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 500 bin varil artarak 219 milyon 100 bin varil oldu.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 301 bin varil artışla 6 milyon 668 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 692 bin varil artarak 5 milyon 283 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 22-28 Temmuz haftasında 14 bin varil düşüşle 12 milyon 593 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Temmuz 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 560 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.