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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüşte

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüşte
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 2 milyon varil düşerek 438 milyon 400 bin varil seviyesine geriledi. Petrol üretimi ise günlük 13 milyon 367 bin varile düştü. Stratejik ham petrol stokları 600 bin varil artarak 399 milyon 100 bin varile ulaştı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon varil düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon varil azalışla 438 milyon 400 bin varil seviyesine düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artarak 399 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 200 bin varil artışla 225 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 26 Nisan - 2 Mayıs haftasında 98 bin varil azalışla 13 milyon 367 bin varile düştü.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 557 bin varil artışla 6 milyon 56 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 115 bin varil düşüşle 4 milyon 6 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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