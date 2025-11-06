Haberler

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Beklentilerin Üzerinde Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 5 milyon 200 bin varil artış göstererek 421 milyon 200 bin varile ulaştı. Piyasa beklentisi ise stokların azalış göstermesi yönündeydi. Ayrıca, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 7 bin varil artarak 13 milyon 651 bin varile çıkarken, benzin stokları 4 milyon 700 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 200 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 200 bin varil artışla 421 milyon 200 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 409 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 700 bin varil azalışla 206 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 24-31 Ekim haftasında 7 bin varil artarak 13 milyon 651 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 873 bin varil artışla 5 milyon 924 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 6 bin varil artışla 4 milyon 367 bin varil oldu.

EIA'nın Ekim 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 ünlüye takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Osimhen'in tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu

Tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Banu Alkan kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı: Pırlantamı kaybettim

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Muslera'dan Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda flaş paylaşım

Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda telefona sarıldı
Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama

Müslüman başkanın sarf ettiği cümle Trump'ı küplere bindirdi
New York'un en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?

Kentin en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?
Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu

Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor

Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor
Wilma Elles doğum sonrası formda kalma sırrını açıkladı

Bu kadar kısa sürede nasıl başardı? Sırrı duyanları şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.