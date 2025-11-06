ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 200 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 200 bin varil artışla 421 milyon 200 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 409 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 700 bin varil azalışla 206 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 24-31 Ekim haftasında 7 bin varil artarak 13 milyon 651 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 873 bin varil artışla 5 milyon 924 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 6 bin varil artışla 4 milyon 367 bin varil oldu.

EIA'nın Ekim 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.