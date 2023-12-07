ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, stoklar 445 milyon varil seviyesine geriledi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azalarak 445 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 594 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artışla 351 milyon 900 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 400 bin varil artarak 223 milyon 600 bin varile çıktı.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 675 bin varil artarak 7 milyon 508 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 416 bin varil azalarak 4 milyon 339 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 25 Kasım-1 Aralık haftasında 108 bin varil azalarak 13 milyon 431 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Kasım 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 150 bin varil olması bekleniyor.