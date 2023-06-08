ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil azalarak 459 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 500 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil azalarak 459 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 900 bin varil düşüşle 353 milyon 600 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 700 bin varil arttı ve 218 milyon 800 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 817 bin varil azalışla 6 milyon 400 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 2 milyon 440 bin varil düşerek 2 milyon 475 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 27 Mayıs - 2 Haziran haftasında 212 bin varil artarak 12 milyon 830 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Haziran Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon 610 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 890 bin varil olması bekleniyor.