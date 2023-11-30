ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 600 bin varil arttı. Piyasa beklentisinin aksine stoklar yükseldi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 600 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil artarak 449 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 817 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 300 bin varil artışla 351 milyon 600 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artarak 218 milyon 200 bin varile çıktı.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 696 bin varil azalarak 5 milyon 833 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 31 bin varil azalarak 4 milyon 755 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 18-24 Kasım haftasında 24 bin varil artarak 13 milyon 639 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Kasım 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 150 bin varil olması bekleniyor.