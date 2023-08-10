ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 900 bin varil arttı. Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen artışla stoklar 445 milyon 600 bin varile yükseldi. ABD'nin ham petrol üretimi ise artış göstererek 12 milyon 977 bin varile ulaştı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artarak 445 milyon 600 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 1 milyon varil artarak 348 milyon 800 bin varile yükseldi.

Öte yandan, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon 700 bin varil azalarak 216 milyon 400 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 14 bin varil artışla 6 milyon 682 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 2 milyon 923 bin varil azalarak 2 milyon 360 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 22-28 Temmuz haftasında 384 bin varil artışla 12 milyon 977 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Temmuz 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 560 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.