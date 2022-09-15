ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 400 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 400 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 400 bin varil artarak 429 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 8 milyon 400 bin varil azalışla 434 milyon 100 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 800 bin varil azalışla 213 milyon varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 988 bin varil azalışla 5 milyon 792 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 82 bin varil artışla 3 milyon 515 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 3-9 Eylül haftasında 20 bin varil artarak 12 milyon 534 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Eylül 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.