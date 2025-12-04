Haberler

ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 600 bin varil arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ticari ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta yaklaşık 600 bin varil artarak 427,5 milyon varil seviyesine ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisinin aksine stoklarda artış yaşanırken, benzin stokları da önemli bir artış gösterdi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 600 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil artışla 427 milyon 500 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artarak 411 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artışla 214 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Kasım haftasında 1000 varil artarak 13 milyon 815 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 456 bin varil azalışla 5 milyon 981 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 15 bin varil artışla 3 milyon 613 bin varil oldu.

EIA'nın Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
Sakın bunu yapmayın! Aracına koyduğu su şişesi 500 bin TL'lik fatura çıkardı

Sakın bunu yapmayın! Aracındaki su şişesi 500 bin TL fatura çıkardı
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler

Komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
Metroda infial yaratan olay! Uyuyan adamı ateşe verip kaçtı

Metroda uyuyan adamı diri diri ateşe verip kayıplara karıştı
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı
Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında tutuklandı

Gözaltındaki ünlü illüzyonist Aref Ghafouri için karar çıktı
Özgür Özel 'Bunun altında yokuz' diyerek asgari ücret teklifini açıkladı

Asgari ücret teklifi heyecanlandırdı: Bu rakamın altında yokuz
Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu adamı kim durduracak?
ABD'de üniversite katliamı son anda önlendi

Kanlı plan son anda engellendi: Üniversiteyi kan gölüne çevirecekti
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Daha imzası bile kurumamıştı! Salah'ın yeni adresi duyuruldu

Daha imzası bile kurumamıştı! Salah'ın yeni adresi duyuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.