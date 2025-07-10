ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 7,1 Milyon Varil Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 7 milyon 100 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon 100 bin varil artışla 426 milyon varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 200 bin varil artarak 403 milyon varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azalışla 229 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 28 Haziran-4 Temmuz haftasında 48 bin varil azalarak 13 milyon 385 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 906 bin varil azalışla 6 milyon 13 bin varil, ham petrol ihracatı günlük 452 bin varil artışla 2 milyon 757 bin varil oldu.

EIA'nın Temmuz 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 370 bin varil olması bekleniyor.