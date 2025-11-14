Haberler

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 6,4 Milyon Varil Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 400 bin varil artarak 427 milyon 600 bin varile ulaştığını açıkladı. Ayrıca, benzin stokları 900 bin varil azaldı ve günlük ham petrol üretimi 13 milyon 862 bin varile çıktı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 400 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 400 bin varil artışla 427 milyon 600 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artarak 410 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 900 bin varil azalışla 205 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 1-7 Kasım haftasında 211 bin varil artarak 13 milyon 862 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 703 bin varil azalışla 5 milyon 222 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 551 bin varil azalışla 2 milyon 816 bin varil oldu.

EIA'nın Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 vatan evladına son görev! Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor

20 vatan evladına son görev
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
20 vatan evladına son görev! Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor

20 vatan evladına son görev
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Derince Limanında büyük operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Derince Limanında operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım

20 şehidimizin acısını yaşarken, komşu ülkeden skandal paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.