ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 6,4 Milyon Varil Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 400 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 400 bin varil artışla 427 milyon 600 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artarak 410 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 900 bin varil azalışla 205 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 1-7 Kasım haftasında 211 bin varil artarak 13 milyon 862 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 703 bin varil azalışla 5 milyon 222 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 551 bin varil azalışla 2 milyon 816 bin varil oldu.

EIA'nın Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olması bekleniyor.