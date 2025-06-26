ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 5.8 Milyon Varil Azaldı

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 5 milyon 800 bin varil azalarak 415 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Bu dönemde benzin stokları da azaldı ve petrol üretimi arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 5 milyon 800 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 800 bin varil azalışla 415 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 402 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalışla 227 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 14-20 Haziran haftasında 4 bin varil artarak 13 milyon 435 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 439 bin varil artışla 5 milyon 944 bin varil, ham petrol ihracatı günlük 91 bin varil azalışla 4 milyon 270 bin varil oldu.

EIA'nın Haziran 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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