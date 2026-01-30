ABD, hiçbir büyük ticaret ortağının döviz manipülasyonu yaptığını tespit etmedi

ABD Hazine Bakanlığı, Haziran 2025'e kadar olan dört çeyrek boyunca ülkenin hiçbir büyük ticaret ortağının döviz kurunu manipüle etmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin başlıca ticaret ortaklarının makroekonomik ve döviz politikalarına ilişkin yarı yıllık rapor Kongreye sunuldu.

Raporda, Haziran 2025'e kadar olan dört çeyrek boyunca ABD'nin mal ve hizmet ticaretinin yaklaşık yüzde 78'ini oluşturan başlıca ticaret ortaklarının politikaları incelendi ve değerlendirildi.

Söz konusu dönemde ABD'nin hiçbir büyük ticaret ortağının ödemeler dengesi ayarlamalarını önlemek veya uluslararası ticarette haksız rekabet avantajı elde etmek amacıyla kendi para birimi ile ABD doları arasındaki döviz kurunu manipüle etmediği sonucuna varıldı.

Raporda Çin, döviz manipülatörü olarak tanımlanmasa da döviz kuru politikaları ve uygulamaları konusunda şeffaflık eksikliği ile öne çıktı.

Hazine Bakanlığı, döviz kuru uygulamaları ve makroekonomik politikaları yakından izlenmeyi gerektiren başlıca ticaret ortaklarından oluşan "İzleme Listesi"ne Tayland'ı da ekledi.

Böylece Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Vietnam, Almanya, İrlanda ve İsviçre'nin yer aldığı listedeki ülkelerin sayısı 10'a yükseldi.