ABD'nin tahvil piyasalarını etkileyen fidye yazılımı saldırısı

Çin Sanayi ve Ticaret Bankasına (ICBC) yapılan fidye yazılımı saldırısının, ABD'nin tahvil piyasalarını olumsuz etkilediği bildirildi. Saldırı sonucunda ICBC'nin ABD tahvil piyasasına katılımı engellendi ve banka tahvil alım satımlarını yapamadı.

Çin Sanayi ve Ticaret Bankasına (ICBC) yapılan fidye yazılımı saldırısının, ABD'nin tahvil piyasalarını olumsuz etkilediği bildirildi.

Financial Times'ın piyasa katılımcılarına dayandırdığı haberine göre, ABD Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği (SIFMA), perşembe günü üyelere Çin'in en büyük bankası olan ICBC'nin fidye yazılımı saldırısına uğradığını aktardı.

Söz konusu saldırının ICBC'nin ABD tahvil piyasasına katılımını engellediği, bankanın diğer piyasa katılımcıları adına tahvil alım satımlarını yapamadığı bildirildi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, açıklamasında, siber güvenlik sorununun farkında olduklarını, federal düzenleyicilerin yanı sıra önemli finans sektörü katılımcılarıyla düzenli iletişim kurduklarını ve durumu izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

ABD'nin tahvil işlemlerini sekteye uğratan fidye yazılımı saldırısına ilişkin haberlerin, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüşmesinin hemen öncesinde gelmesi dikkati çekti.