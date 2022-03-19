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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 3 adet düşüşle 524'e indi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 206 adet arttı.

Perşembe gününü 106,64 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cumayı 107,93 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 103,09 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 102,98 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Petrol, dolar, Ekonomi, Haberler

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