ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Nisan haftasında önceki haftaya göre 2 azalarak 588'e düştü.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 40 arttı.
Perşembe gününü 85,68 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,87 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 82,68 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 82,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Kaynak: AA / Ekonomi