ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Nisan haftasında önceki haftaya göre 3 adet artarak 591'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 42 adet arttı.
Perşembe gününü 80,81 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,46 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 77,71 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 77,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Kaynak: AA / Gökçe Topbaş - Ekonomi