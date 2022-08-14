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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulelerine bu hafta 3 adet daha eklendi.

ABD'de petrol sondaj kulelerine bu hafta 3 adet daha eklendi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 3 adet artışla 601'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 203 adet arttı.

Perşembe gününü 99,6 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 98,1 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 92 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 94,3 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

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